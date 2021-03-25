Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании: детали

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53934 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74914 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110559 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146066 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196161 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193694 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280074 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328474 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157903 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143182 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

3 марта, 17:48 • 17675 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 27697 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 23946 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 21297 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 38902 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328474 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281670 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436773 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402667 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107769 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186844 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214993 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194892 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280074 просмотра
Актуальное
Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании: детали

Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании: детали

Киев  •  УНН

 • 21462 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии дел в сфере недропользования. Так соответствующий указ №122/ 2021 был опубликован на сайте ОПУ, передает УНН.

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", - информирует ОПУ.

Детали

Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины, в частности, решил:
Рекомендовать Премьер-министру Украины дать поручение Государственной службе геологии и недр Украины:
• обеспечить проведение в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые:
• вне аукциона получили специальные разрешения на пользование недрами по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки;
• не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу;
• не начали добычу полезных ископаемых в течение двух лет после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;
• не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;
• осуществлять совместно с правоохранительными органами ежеквартально обработку информации областных государственных администраций и органов местного самоуправления о незаконной добыче полезных ископаемых в пределах соответствующих административно-территориальных единиц.
Государственной службе геологии и недр Украины:
• ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным периода предоставлять Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины обобщенные отчеты о результатах внеплановых проверок по установленной форме;
• принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральному государственному бюджетному учреждению науки Института ядерных исследований Российской академии наук.
Кабинету Министров Украины, в частности, обеспечить:
• сопровождение в Верховной Раде Украины законопроектов:
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" (регистрационный № 3576);
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования" (регистрационный № 4187);

• рекомендовать Офису Генерального прокурора вместе с другими правоохранительными органами принять дополнительные меры по выявлению и расследованию фактов нарушения требований законодательства в сфере недропользования.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы