РНБО прийняло рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами

Цитата:

"Прийнято рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без виключення дозволів (на користування надр – ред.), які видавалися починаючи з 1994 року. Буде публічна інформація про кожний дозвіл. Де він знаходиться фізично...про всіх бенефіціарів, всіх власників цих дозволів буде надана інформація…", - розповів Данілов.

За його словами, якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, то вони будуть в законний спосіб повертатися народу України.

Доповнення

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування.



Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні проведуть розслідування щодо законності приватизації стратегічних підприємств та надр.



