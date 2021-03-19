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РНБО прийняло рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами

РНБО прийняло рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами

Київ • УНН

 • 27544 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.

Цитата:

"Прийнято рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без виключення дозволів (на користування надр – ред.), які видавалися починаючи з 1994 року. Буде публічна інформація про кожний дозвіл. Де він знаходиться фізично...про всіх бенефіціарів, всіх власників цих дозволів буде надана інформація…", - розповів Данілов.

За його словами, якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, то вони будуть в законний спосіб повертатися народу України.

Доповнення

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні проведуть розслідування щодо законності приватизації стратегічних підприємств та надр.

Українські Національні Новини

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