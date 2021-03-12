В Україні проведуть перевірку законності приватизації надр та стратегічних підприємств - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні проведуть розслідування щодо законності приватизації стратегічних підприємств та надр. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Справедливу та законну реакцію з боку України мають отримати і ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках може опинитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема „Мотор Січ“, а також можуть привласнюватися землі та надра, які належать народу України. Як взагалі це сталося? Знову ж таки риторичне питання. Але відповіді на них знайдуть правоохоронні органи разом із державною службою геології та надр”, — розповів Зеленський.
За його словами, громадяни повинні знати яким чином та на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси.
“Тим, хто зробив це законно боятися нічого. Для того, щоб встановити це — буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству”, — сказав Зеленський.
Що було раніше
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки й оборони України на наступному засіданні заслухає комплексний звіт голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха про ситуацію з користуванням надрами в Україні.
Доповнення
До суду передано обвинувальний акт стосовно директора кар’єру, який організував незаконне видобування вапняку на загальну суму в 150 мільйонів гривень.