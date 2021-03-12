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В Украине проведут проверку законности приватизации недр и стратегических предприятий - Зеленский

В Украине проведут проверку законности приватизации недр и стратегических предприятий - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 19195 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине проведут расследование законности приватизации стратегических предприятий и недр. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности "Мотор Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это произошло? Опять же риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - рассказал Зеленский.

По его словам, граждане должны знать каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

"Тем, кто сделал это законно бояться нечего. Для того, чтобы установить это - будет проведено максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу", - сказал Зеленский.

Что было раньше

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании заслушает комплексный отчет председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха о ситуации с пользованием недрами в Украине.

Дополнение

В суд передано обвинительное заключение в отношении директора карьера, который организовал незаконную добычу известняка на общую сумму в 150 млн гривен.

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