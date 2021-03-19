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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39531 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57386 просмотра

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СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами

СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Цитата:

"Принято решение в течение короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений (на пользование недр - ред.), которые выдавались начиная с 1994 года. Будет публичная информация о каждом разрешении. Где оно находится физически...о всех бенефициарах, всех владельцев этих разрешений будет предоставлена информация...", - рассказал Данилов.

По его словам, если будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий этих разрешений, то они будут законно возвращаться народу Украины.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине проведут расследование законности приватизации стратегических предприятий и недр.

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