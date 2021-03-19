Ще одна порція санкцій: під обмежувальні заходи потрапили 19 компаній у сфері надрокористування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
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“Прийнято рішення стосовно санкцій, саме в контексті надрокористування відносно компаній Гіоконект, “Глобал Геоінвест”, “Транссетгео”, “Геопост”, “Геовертикаль”, “Геотаргет”, “Надравестгруп”, “Бест ойл компанії”, “Надрапростір”, “Інфогеотренд”, “Ейджин марка”, “Екогазальянс”, "Епівал енерджі","Юнол Ойл“, “Профіннафт”, “Бестгеотек”", — сказав Данілов.
За його словами, стосовно цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, який може застосувати Україна.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні проведуть розслідування щодо законності приватизації стратегічних підприємств та надр.
Нагадаємо
11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.
Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.
11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.