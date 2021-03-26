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НАЗК склало ще один протокол на Тупицького

НАЗК склало ще один протокол на Тупицького

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало ще один протокол щодо відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, який скасував засідання КСУ, на якому мали розглядати звернення ДБР про вчинення ним проступку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата

“25 березня Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) склав адміністративний протокол щодо відстороненого судді Конституційного Суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами, голови НАЗК Олександра Новікова Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до Суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку.
“Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення ДБР. Завдяки зверненню ДБР нам вдалося виявити це порушення”, — зазначив Новіков.

Суть порушення

9 березня 2021 року до КСУ надійшло звернення від заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках Державного бюро розслідувань (ДБР).

У листі працівник ДБР повідомляв про вчинення Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом Судді.

“Заступник Голови КСУ Сергій Головатий, який відповідно до ч. 7 ст. 33 Закону України „Про Конституційний Суд України“ є особою, яка легітимно виконує обов’язки Голови КСУ, своїм розпорядженням скликав спеціальне пленарне засідання КСУ. На засідання планувалося розглянути направлення звернення ДБР на розгляд Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ”, — йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначається, що зі свого боку Тупицький, не зважаючи на відсторонення від посади Голови КСУ, незаконно видав розпорядження, яким скасував раніше видане розпорядження Сергія Головатого, а також скликав спеціальне пленарне засідання КСУ на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Олександр Тупицький не повідомив про нього КСУ.

Доповнення

17 березня спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України щодо розгляду дисциплінарних справ стосовно голови суду Олександра Тупицького та заступника голови Сергія Головатого, який, окрім того нині є в.о. голови КСУ, не відбулися.

29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Згодом цей термін було продовжено.

Українські Національні Новини

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