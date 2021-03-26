НАПК составило еще один протокол на Тупицкого

КИЕВ. 26 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило еще один протокол в отношении отстраненного председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать обращение ГБР о совершении им проступка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.