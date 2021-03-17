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КСУ сьогодні не розглядав дисциплінарну справу щодо судді Головатого, який опинився у кріслі Тупицького: чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України щодо розгляду дисциплінарних справ стосовно голови суду Олександра Тупицького та заступника голови Сергія Головатого, який, окрім того нині є в.о. голови КСУ, сьогодні не відбулися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Цитата

“Сьогодні, 17 березня, проєктом порядку денного передбачалося проведення спеціальних пленарних засідань Конституційного Суду України із розгляду питання щодо заяви голови Всеукраїнської політичної партії „Братство“ Корчинського Д.О. про невідповідність судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича займаній посаді від 11 березня 2021 року № 28-03/21 та звернення слідчого — заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського від 9 березня 2021 року № 10-8-5316. Інформуємо, що зазначені спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України не відбулися”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України з питання щодо заяви голови Всеукраїнської політичної партії “Братство” Корчинського про невідповідність судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича займаній посаді від 11 березня 2021 року № 28-03/21 не відбулося у зв’язку з необхідністю доопрацювання матеріалів для розгляду.

“Спеціальне пленарне засідання з розгляду звернення слідчого — заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського від 9 березня 2021 року № 10-8-5316 не відбулося через недопуск Голови Конституційного Суду Олександра Тупицького до будівлі Суду, що унеможливило його участь у зазначеному спеціальному пленарному засіданні”, — зазначається в повідомленні.

Додамо

На початку березня ЗМІ інформували, що у Конституційному суді під час пленарного засідання виникла суперечка. Заступник голови Сергій Головатий сів у крісло відстороненого очільника КСУ Олександра Тупицького, і це обурило його колегу - Олександра Литвинова.

Крім того, заступник голови КСУ Сергій Головатий відомий тим, що голосував “за” ратифікацію харківських угод.

Раніше

Конституційний Суд України мав зібратися 17 березня на спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.

На період відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий.

29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Згодом цей термін було продовжено.

Українські Національні Новини

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