КСУ 17 березня розгляне питання вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Конституційний Суд України збереться 17 березня на спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку. Про це під час засідання Великої палати КСУ заступник голови суду Сергій Головатий, передає кореспондент УНН.
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Оголошенню інформації про засідання 17 березня передувала суперечка між суддями, спричинена тим, що заступник голови суду Сергій Головатий знову зайняв місце відсутнього голови суду. Суддя Олександр Литвинов зробив йому зауваження та попросив пересісти на призначене для заступника місце. Головатий проігнорував зауваження та продовжив вести засідання.
Нещодавно призначений до складу суду суддя Віктор Кичун своєю чергою запропонував внести до порядку денного розгляд питання про скликання спеціального засідання про вчинення суддею Олександром Тупицьким ”істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді”. На що Головатий зауважив, що це питання не може бути розглянуте, адже засідання вже призначене на 17 березня.
“То ваша пропозиція про скликання його, (…) судді не скликають його (спеціальне засідання – ред.). Його скликає голова або за відсутності голови — заступник голови чи за відсутності заступника голови — старший за віком суддя”, - сказав Головатий.
Пізніше він додав: “Я думаю, що навряд чи ми можемо голосувати, бо уже є розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 17 число”.
Нагадаємо
На період відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий.
29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Згодом цей термін було продовжено.