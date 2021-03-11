КСУ 17 марта рассмотрит вопрос совершения Тупицким дисциплинарного проступка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Конституционный Суд Украины соберется 17 марта на специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем Конституционного Суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка. Об этом во время заседания Большой палаты КСУ заместитель председателя суда Сергей Головатый, передает корреспондент УНН.
Детали
Объявлению информации о заседании 17 марта предшествовал спор между судьями, вызванный тем, что заместитель председателя суда Сергей Головатый снова занял место отсутствующего председателя суда. Судья Александр Литвинов сделал ему замечание и попросил пересесть на предназначенное для заместителя место. Головатый проигнорировал замечания и продолжил вести заседание.
Недавно назначенный в состав суда судья Виктор Кичун в свою очередь предложил внести в повестку дня рассмотрение вопроса о созыве специального заседания о совершении судьей Александром Тупицким "существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности". На что Головатый отметил, что этот вопрос не может быть рассмотрен, ведь заседание уже назначено на 17 марта.
"Это ваше предложение о созыве его, (...) судьи не созывают его (специальное заседание - ред.). Его созывает председатель или при отсутствии председателя - заместитель председателя или при отсутствии заместителя председателя - старший по возрасту судья", - сказал Головатый.
Позже он добавил: "Я думаю, что вряд ли мы можем голосовать, потому что уже есть распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 17 число".
Напомним
На период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Большой палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый.
29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Впоследствии этот срок был продлен.