КСУ сегодня не рассматривал дисциплинарное дело в отношении судьи Головатого, который оказался в кресле Тупицкого: почему

КИЕВ. 17 марта. УНН. Специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении председателя суда Александра Тупицкого и заместителя председателя Сергея Головатого, который, кроме того сейчас является и.о. председателя КСУ, сегодня не состоялись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.