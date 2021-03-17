КСУ сегодня не рассматривал дисциплинарное дело в отношении судьи Головатого, который оказался в кресле Тупицкого: почему

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении председателя суда Александра Тупицкого и заместителя председателя Сергея Головатого, который, кроме того сейчас является и.о. председателя КСУ, сегодня не состоялись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Цитата

"Сегодня, 17 марта, проектом повестки дня предусматривалось проведение специальных пленарных заседаний Конституционного Суда Украины по рассмотрению вопроса относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Корчинского Д.А. о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности от 11 марта 2021 года № 28-03/21 и обращение следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского от 9 марта 2021 № 10-8-5316. Информируем, что указанные специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины не состоялись", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины по вопросу относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Корчинского о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности от 11 марта 2021 года № 28-03/21 не произошло в связи с необходимостью доработки материалов для рассмотрения.

"Специальное пленарное заседание по рассмотрению обращения следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского от 9 марта 2021 года № 10-8-5316 не состоялось из-за недопуска Председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании", - отмечается в сообщении.

Добавим

В начале марта СМИ информировали, что в Конституционном суде во время пленарного заседания возник спор. Заместитель председателя Сергей Головатый сел в кресло отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого, и это возмутило его коллегу - Александра Литвинова.

Кроме того, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый известен тем, что голосовал "за" ратификацию харьковских соглашений.

Ранее

Конституционный Суд Украины должен собраться 17 марта на специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем Конституционного Суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

На период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый.

29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Впоследствии этот срок был продлен.

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