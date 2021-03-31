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Тупицький задекларував понад 3,7 млн грн зарплати та нерухомість в окупованому Криму

Тупицький задекларував понад 3,7 млн грн зарплати та нерухомість в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 23778 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду України скасовано, задекларував за минулий рік понад 3,7 млн грн зарплати на посаді голови КСУ, а також вказав будинок та дві земельні ділянки в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію на сайті НАЗК.

Деталі

Так, згідно з декларацією, за місцем роботи Тупицький заробив 3 715 035 грн, також він отримав 10 320 грн допомоги при народженні дитини.

На банківських рахунках у Тупицького є 161 тис. грн, готівкою він має 45 тис. дол. та 130 тис. грн.

Його дружина Ольга Тупицька має на банківському рахунку 242 дол., а готівкою 11 тис. 500 дол., 100 тис. грн.

Також Тупицький вказав у декларації будинок площею 221,50 кв.м у Кореїзі (Ялта), який він придбав 9 грудня 2012 року. Він задекларував дві земельні ділянки у Кореїзі – одну площею 690 кв.м, а іншу площею 126 кв.м.

Окрім того, Тупицький вказав, що з 1 січня минулого року має право на користуванні будинком відпочинку площею 60 кв.м у "Конча-Заспі", який належить Державному управлінню справами.

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Тупицький також має право на користування будинком у Києві площею 493 кв.м, який належить Сергію Левченку, та на квартиру 216,5 кв.м у Києві, яка перебуває у власності Галини Тупицької.

В декларації вказаний будинок у місті Васильків на Київщині, який перебуває у власності Олександра Тупицького.

Також йому належить гараж площею 23,6 кв.м у Донецьку.

Тупицький має автомобіль BMW X6 2012 року випуску, який придбав у 2013 році за 706 695 грн.

Зазначається, що дружина Тупицького володіє 67% корпоративних прав Vega Financial, яке зареєстроване в США.

Доповнення

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного Суду України (КСУ), колишнього Голови КСУ Олександра Тупицького. Суддя мав конфлікт інтересів через незадекларовану ділянку в тимчасово окупованому Криму.

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Президент відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці наприкінці грудня. У лютому Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ ще на один місяць. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до КСУ через його відсторонення.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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