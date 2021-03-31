Тупицькому у суді проситимуть заставу у 45 тисяч та покладення на нього обов'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора проситиме запобіжний захід у вигляді застави у понад 45 тис. грн для Олександра Тупицького, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду України скасовано. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ОГП.
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“Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому. Офіс Генпрокурора проситиме застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 45 400 грн — 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є максимальним розміром застави, передбаченим ч.5 ст.182 КПК України для нетяжких злочинів”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Також повідомляється, що Офіс Генпрокурора проситиме покласти на Тупицького наступні обов’язки:
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- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
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- утримуватися від спілкування зі свідками та працівниками Секретаріату КС України, не відвідувати приміщення та будівлі Конституційного Суду України;
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- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
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- носити електронний засіб контролю.
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“Таким чином сторона обвинувачення має на меті забезпечити виконання процесуальних обов’язків підозрюваним, який систематично не з’являється на виклики до органу досудового розслідування, прокурора та слідчого судді, а також використовує в особистих інтересах ресурс Конституційного Суду України для перешкоджання кримінальному провадженню”, — зазначили в пресслужбі.
Що було раніше
Печерський районний суд Києва планує 2 квітня розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому.
Доповнення
У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.
Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.