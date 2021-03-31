Тупицкому в суде будут просить залог в 45 тысяч и возложение на него обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Офис Генерального прокурора будет просить меру пресечения в виде залога в более 45 тыс. грн для Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей Конституционного Суда Украины отменен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ОГП.
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"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому. Офис Генпрокурора будет просить применить меру пресечения в виде залога в размере 45 400 грн - 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что является максимальным размером залога, предусмотренным ч.5 ст.182 УПК Украины для нетяжелых преступлений", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Также сообщается, что Офис Генпрокурора будет просить возложить на Тупицкого следующие обязанности:
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- не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства;
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- воздерживаться от общения со свидетелями и работниками Секретариата КС Украины, не посещать помещения и здания Конституционного Суда Украины;
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- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
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- носить электронное средство контроля.
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"Таким образом сторона обвинения имеет целью обеспечить выполнение процессуальных обязанностей подозреваемым, который систематически не появляется на вызовы в орган предварительного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах ресурс Конституционного Суда Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в пресс-службе.
Что было ранее
Печерский районный суд Киева планирует 2 апреля рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому.
Дополнение
В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Зеленский объяснил, что решение по Тупицкому принято по результатам аудита указов Януковича.
Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.