Суд планує 2 квітня обрати запобіжний захід Тупицькому
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Печерський районний суд Києва планує 2 квітня розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду України скасовано. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
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“Клопотання (щодо обрання запобіжного Тупицькому — ред.) дійсно є в провадженні суду. Попередньо призначено на 2 квітня о 10:00”, — розповіли в пресслужбі.
Додамо, що в пресслужбі не уточнили від якого органу надійшло клопотання.
Доповнення
У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.
Доповнення
Президент відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці наприкінці грудня. У лютому Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ ще на один місяць. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до КСУ через його відсторонення.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.