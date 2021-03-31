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Суд планирует 2 апреля избрать меру пресечения Тупицкому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Печерский районный суд Киева планирует 2 апреля рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда Украины отменен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

Цитата

“Ходатайство (об избрании меры Тупицкому — ред.) действительно в производстве суда. Предварительно назначенно на 2 апреля в 10:00”, — рассказали в пресс-службе.

Добавим, что в пресс-службе не уточнили от какого органа поступило ходатайство.

Дополнение

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение о Тупицком принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

Президент отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца в конце декабря. В феврале Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в КСУ из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

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