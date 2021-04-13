Верховний Суд відклав до 20 травня розгляд позову Тупицького до Президента про відсторонення його від посади

Цитата

“13 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“ (про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць) з моменту його прийняття”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що суд задовольнив клопотання відповідача про залучення до участі у справі Офісу прокурора України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

“Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 20 травня 2021 року о 12:00”, — зазначається в повідомленні.

У ВС нагадують, що цей позов надійшов до суду 4 березня 2021 року, ухвалою від 17 березня було відкрито провадження та призначено до розгляду справу в судовому засіданні.

“Також інформуємо, що на розгляді КАС ВС перебуває всього три позови Олександра Тупицького до Президента України”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

29 березня у Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 27 осіб. Серед них — міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного Судів.