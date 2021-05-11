Суд назначил на 12 мая рассмотрение двух дел в отношении Тупицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Голосеевский районный суд Киева собирается в четверг, 12 мая, рассмотреть два дела в отношении Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда Украины был отменен. Об этом сообщили в НАПК, передает УНН.
Детали
"Что касается Александра Тупицкого, в среду, 12 мая, в 14:00 планируется рассмотреть дело о декларировании недостоверных сведений и нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - отметили в НАПК.
Указано, что рассмотрение дела №752/5809/21 запланировано в Голосеевском райсуде Киева.
В этом же суде планируется рассмотрение и другого дела (№752/10099/21) в отношении Тупицкого - уже в 15:50 12 мая. Дело, как отметили в НАПК, касается нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Что было ранее
8 февраля председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что составил 2 протокола в отношении Тупицкого. По данным председателя НАПК, судья имел конфликт интересов из-за незадекларированного участк аво временно оккупированном Крыму.
После этого, в марте, Александр Тупицкий задекларировал за прошлый год более 3,7 млн грн зарплаты в должности председателя КСУ, а также указал дом и два земельных участка в оккупированном Крыму.
Также в марте стало известно, что НАПК составило еще один протокол на Тупицкого. По словам главы НАПК Александра Новикова, Тупицкий не сообщила КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в Суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка.
Продолжаются и другие судебные процессы, где фигурирует Тупицкий. Однако, уже по его искам. Так, Верховный Суд 20 мая планирует рассмотрение дела по иску Тупицкого о его отстранении от должности судьи КСУ. Также 20 мая Верховный Суд планирует рассмотрение жалобы Тупицкого на его увольнение с должности судьи КСУ указом Президента от 27 марта этого года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указы, первым из которых сначала отстранил Тупицкого, а затем - отменил указ еще времен Януковича о назначении его судьей КСУ.
Такие решения в отношении Тупицкого последовали после контроверсионного решения КСУ, касавшегося антикоррупционных институтов и электронного декларирования, в частности - отмены ответственности за ложь в декларациях. Эта реформа в свое время стала одной из предпосылок для запуска безвиза с ЕС и для льготной финансовой помощи Украине от Запада.