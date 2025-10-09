Суд планує сьогодні обрати запобіжний захід ексмеру Ірпеня Маркушину
Київ • УНН
Святошинський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику Ірпінського міського голови Олександру Маркушину. Його підозрюють у незаконному заволодінні комунальним майном, а також раніше повідомляли про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Святошинський районний суд Києва планує сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику Ірпінського міського голови, ексмеру Ірпеня Олександру Маркушину. Про це журналісту УНН повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Деталі
(Обрання – ред.) запобіжного заходу колишньому заступнику Ірпінського міського голови призначене сьогодні на 15:45
Також в прокуратурі зазначили, що розглядати клопотання буде суддя Святошинського суду Києва Людмила Косик.
Контекст
Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Маркушину повідомили про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.
Його підозрюють в організації вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.
Додамо
У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року.
За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.
Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи. Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.