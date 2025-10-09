Суд планирует сегодня избрать меру пресечения экс-мэру Ирпеня Маркушину
Киев • УНН
Святошинский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину. Его подозревают в незаконном завладении коммунальным имуществом, а также ранее сообщали о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Святошинский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы, экс-мэру Ирпеня Александру Маркушину. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Детали
(Избрание – ред.) меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы назначено сегодня на 15:45
Также в прокуратуре отметили, что рассматривать ходатайство будет судья Святошинского суда Киева Людмила Косик.
Контекст
Бывшему заместителю Ирпенского городского головы Маркушину сообщили о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.
Его подозревают в организации выбытия земельного участка и здания бойлерной из коммунальной собственности в 2019 году.
Добавим
В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Речь шла о деле, связанном с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года.
По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.
Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела. Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина.