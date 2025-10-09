$41.400.09
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14544 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11852 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12901 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21210 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14176 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14841 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16462 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26401 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48605 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Суд планирует сегодня избрать меру пресечения экс-мэру Ирпеня Маркушину

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Святошинский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину. Его подозревают в незаконном завладении коммунальным имуществом, а также ранее сообщали о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Суд планирует сегодня избрать меру пресечения экс-мэру Ирпеня Маркушину

Святошинский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы, экс-мэру Ирпеня Александру Маркушину. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Детали

(Избрание – ред.) меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы назначено сегодня на 15:45

- сообщили в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что рассматривать ходатайство будет судья Святошинского суда Киева Людмила Косик. 

Контекст

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы Маркушину сообщили о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

Его подозревают в организации выбытия земельного участка и здания бойлерной из коммунальной собственности в 2019 году.

Добавим

В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Речь шла о деле, связанном с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года.

По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела. Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Киев