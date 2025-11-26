Створив ракети "іскандер", якими росіяни б'ють по Україні: помер конструктор валеріан соболєв
Київ • УНН
У росії помер конструктор ракетної техніки валеріан соболєв, відомий як творець ракет "тополь" та "іскандер". Останні використовуються росією для ударів по Україні.
У росії на 88-му році життя помер радянський і російський конструктор ракетної техніки валеріан соболєв. Зокрема, він є творцем ракет "тополь" і "іскандер" - останніми росіяни здійснюють удари по Україні. Про смерть соболєва повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
соболєв народився в серпні 1938 року у сталінграді (сучасний волгоград - ред.). Він закінчив автотракторний факультет технічного інституту за спеціальністю "інженер-механік".
Він пройшов шлях від інженера-конструктора до головного конструктора і генерального директора центрального конструкторського бюро "Титан".
За життя соболєв керував конструкторськими роботами зі створення пускових установок і наземного обладнання мобільного ракетного комплексу "Піонер", модифікацій "Піонер УТТХ", "Піонер-3".
Найбільш відомими його роботами стали рухомий ракетний комплекс з межбалістичними ракетами "тополь", а також комплекс оперативно-тактичних ракет "іскандер".
