В россии на 88-м году жизни скончался советский и российский конструктор ракетной техники валериан соболев. В частности, он является создателем ракет "тополь" и "искандер" - последними россияне наносят удары по Украине. О смерти Соболева сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Соболев родился в августе 1938 года в сталинграде (современный волгоград - ред.). Он окончил автотракторный факультет технического института по специальности "инженер-механик".

Он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора и генерального директора центрального конструкторского бюро "Титан".

При жизни Соболев руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3".

Наиболее известными его работами стали подвижный ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами "тополь", а также комплекс оперативно-тактических ракет "искандер".

Напомним

