Создал ракеты "Искандер", которыми россияне бьют по Украине: умер конструктор валериан соболев

$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 2162 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 7990 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 19381 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 17127 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 13223 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 24157 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 15126 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 13929 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23928 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40640 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
81%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле26 ноября, 02:02 • 11319 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 21991 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 21167 просмотра
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 4778 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать06:56 • 8488 просмотра
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 19381 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 24157 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 45579 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 54323 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 104456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 23804 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 58538 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 76309 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 76771 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 83630 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
YouTube

Создал ракеты "Искандер", которыми россияне бьют по Украине: умер конструктор валериан соболев

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В россии умер конструктор ракетной техники валериан соболев, известный как создатель ракет "тополь" и "искандер". Последние используются россией для ударов по Украине.

Создал ракеты "Искандер", которыми россияне бьют по Украине: умер конструктор валериан соболев

В россии на 88-м году жизни скончался советский и российский конструктор ракетной техники валериан соболев. В частности, он является создателем ракет "тополь" и "искандер" - последними россияне наносят удары по Украине. О смерти Соболева сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Соболев родился в августе 1938 года в сталинграде (современный волгоград - ред.). Он окончил автотракторный факультет технического института по специальности "инженер-механик".

Он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора и генерального директора центрального конструкторского бюро "Титан".

При жизни Соболев руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3".

Наиболее известными его работами стали подвижный ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами "тополь", а также комплекс оперативно-тактических ракет "искандер".

Напомним

В результате российского удара по Киеву 25 ноября погиб 65-летний украинский актер и декоратор Вадим Тупчий.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Киеву 14 ноября погибла Наталья Ходемчук – вдова Валерия Ходемчука, погибшего в четвертом энергоблоке ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
9К720 Искандер
Украина
Киев