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"Страх потрапити на війну не є підставою" - у Чехії суд відмовив українцю у наданні притулку

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Суд у Пльзені підтвердив відмову українцю в міжнародному захисті. Війна, страх мобілізації та відмова від служби не визнані підставами для надання притулку.

"Страх потрапити на війну не є підставою" - у Чехії суд відмовив українцю у наданні притулку

Громадянин України не зміг оскаржити у Крайовому суді Пльзеня рішення МВС Чехії, згідно з яким йому відмовили у наданні міжнародного захисту. Як повідомляє Радіо Прага, українець, який перебуває в таборі для біженців на півночі Пльзеньського краю, просив надати йому притулок через війну на батьківщині, передає УНН.

Деталі

Суд заявив, що сама по собі війна та страх призову на військову службу не є підставами для надання статусу біженця. На судове рішення, опубліковане на офіційній дошці оголошень, звернув увагу на сайт Novinky.

Минулого тижня Крайовий суд у Пльзені розглянув скарги кількох громадян України на рішення МВС Чехії. Суд підтвердив законність відмов у міжнародному захисті та законність їх утримання у таборах для іноземців.

Видання зауважує, що із серпня Євросоюз посилив умови для нових біженців, які прибули з України. Тимчасовий захист тепер можуть отримати лише ті, хто виконав в Україні свій військовий обов'язок та може надати офіційне підтвердження. Починаючи з серпня, під час подання заяви кандидати зобов'язані пред'являти документи, що доводять виконання військового обов'язку або наявність офіційного звільнення, виданого українською владою. Цей захід стосується насамперед чоловіків призовного віку та спрямований на задоволення поточних оборонних потреб України, нагадує інформагентство ČTK.

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Громадянин України В. К., чию справу розглядав суд у Пльзені, стверджував, що у разі повернення на батьківщину йому загрожує "серйозна шкода через бойові дії та можливу мобілізацію". Він також заявив, що відмовляється від участі у бойових діях щодо особистих та моральних переконань.

Проте суд відхилив ці аргументи. "Військовий обов'язок і борг щодо проходження військової служби самі по собі не є підставою для надання міжнародного захисту, оскільки є фундаментальними обов'язками громадянина перед своєю державою", – підкреслив суд.

Оскільки громадянин України є військовозобов'язаним запасу, він не може претендувати на статус цивільної особи, якій потрібний додатковий захист від невибіркового насильства.

Ухилення не дає права на статус біженця. "Ухилення від військової служби або дезертирство, навіть якщо вони тягнуть за собою кримінальну відповідальність, відповідно до усталеної судової практики та міжнародних зобов'язань, самі по собі не є приводом для надання притулку", – констатував суд.

Щодо заяв чоловіка про відмову від служби з міркувань совісті, суд зазначив, що цей аргумент з'явився лише на етапі судового позову. Під час первинного анкетування в МВС біженець не згадував про свої глибокі моральні переконання, до того ж раніше він пройшов військову підготовку і близько півтора року відслужив в армії.

Швейцарія обмежила захист для українців, які підлягають призову19.08.26, 16:32 • 4832 перегляди

Антоніна Туманова

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