Швейцарія обмежила захист для українців, які підлягають призову

Швейцарія слідом за ЄС виключила з програми захисту українців, які підлягають призову в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на swissinfo.

Водночас уряд Швейцарії продовжив дію цього статусу на один рік, вважаючи, що ситуація в Україні, судячи з усього, не стабілізується в довгостроковій перспективі. Однак до певних груп будуть застосовуватися обмеження.

Європейський Союз ухвалив таке саме рішення наприкінці червня. Швейцарія завжди координувала свої дії з ЄС і продовжуватиме це робити, зазначило уряд у прес-релізі. Поряд із продовженням дії статусу S також продовжуватимуться заходи підтримки для осіб, які мають на це право. Швейцарія виділяє 3 000 швейцарських франків на особу на рік для підтримки кантонів. З березня 2027 року особам, які мають статус S, після п’яти років проживання у Швейцарії надаватимуться дозволи категорії B. Однак будуть діяти певні обмеження. Статус S надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові обов’язки в Україні