Швейцария ограничила защиту для украинцев, подлежащих призыву

Швейцария вслед за ЕС исключила из программы защиты украинцев, подлежащих призыву в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на swissinfo.

Детали

В то же время правительство Швейцарии продлило действие этого статуса на один год, полагая, что ситуация в Украине, по всей видимости, не стабилизируется в долгосрочной перспективе. Однако к определенным группам будут применяться ограничения.

Европейский союз принял такое же решение в конце июня. Швейцария всегда координировала свои действия с ЕС и будет продолжать это делать, сообщило правительство в пресс-релизе. Наряду с продлением действия статуса S также будут продолжены меры поддержки для лиц, имеющих на это право. Швейцария выделяет 3 000 швейцарских франков на человека в год для поддержки кантонов. С марта 2027 года лицам, имеющим статус S, после пяти лет проживания в Швейцарии будут предоставляться разрешения категории B. Однако будут действовать определенные ограничения. Статус S будет предоставляться только тем, кто выполняет свои воинские обязанности в Украине - говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет министров Украины обновил правила проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей.