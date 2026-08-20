"Страх попасть на войну не является основанием" — в Чехии суд отказал украинцу в предоставлении убежища

Гражданин Украины не смог обжаловать в Краевом суде Пльзеня решение МВД Чехии, согласно которому ему отказали в предоставлении международной защиты. Как сообщает Радио Прага, украинец, находящийся в лагере для беженцев на севере Пльзенского края, просил предоставить ему убежище из-за войны на родине, передает УНН.

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Суд заявил, что сама по себе война и страх призыва на военную службу не являются основаниями для предоставления статуса беженца. На судебное решение, опубликованное на официальной доске объявлений, обратил внимание сайт Novinky.

На прошлой неделе Краевой суд в Пльзене рассмотрел жалобы нескольких граждан Украины на решения МВД Чехии. Суд подтвердил законность отказов в международной защите и законность их содержания в лагерях для иностранцев.

Издание отмечает, что с августа Евросоюз ужесточил условия для новых беженцев, прибывших из Украины. Временную защиту теперь могут получить только те, кто выполнил в Украине свою воинскую обязанность и может предоставить официальное подтверждение. Начиная с августа, при подаче заявления кандидаты обязаны предъявлять документы, подтверждающие выполнение воинской обязанности или наличие официального освобождения, выданного украинскими властями. Эта мера касается прежде всего мужчин призывного возраста и направлена на удовлетворение текущих оборонных потребностей Украины, напоминает информационное агентство ČTK.

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Гражданин Украины В. К., чье дело рассматривал суд в Пльзене, утверждал, что в случае возвращения на родину ему угрожает «серьезный вред из-за боевых действий и возможной мобилизации». Он также заявил, что отказывается от участия в боевых действиях по личным и моральным убеждениям.

Однако суд отклонил эти аргументы. «Воинская обязанность и обязанность проходить военную службу сами по себе не являются основанием для предоставления международной защиты, поскольку являются фундаментальными обязанностями гражданина перед своим государством», — подчеркнул суд.

Поскольку гражданин Украины является военнообязанным запаса, он не может претендовать на статус гражданского лица, которому необходима дополнительная защита от неизбирательного насилия.

Уклонение не дает права на статус беженца. «Уклонение от военной службы или дезертирство, даже если они влекут за собой уголовную ответственность, в соответствии с устоявшейся судебной практикой и международными обязательствами сами по себе не являются основанием для предоставления убежища», — констатировал суд.

Что касается заявления мужчины об отказе от службы по соображениям совести, суд отметил, что этот аргумент появился лишь на этапе судебного иска. Во время первичного анкетирования в МВД беженец не упоминал о своих глубоких моральных убеждениях, к тому же ранее он прошел военную подготовку и около полутора лет прослужил в армии.

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