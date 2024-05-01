Столтенберг: через затримки в постачанні зброї довіра України до союзників по НАТО "похитнулась"

Довіра України до союзників по НАТО "похитнулася" через затримки і невдачі в постачанні зброї для боротьби проти російського вторгнення, вважає глава НАТО Єнс Столтенберг. Про це він сказав в інтерв'ю з Reuters у понеділок ввечері, 30 квітня, коли виїжджав з України після одноденного візиту, передає УНН.

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Столтенберг заявив, що подібні невдачі щодо підтримки України свідчать про те, що настав час переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

Нам потрібна більш надійна, інституційна основа для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, підзвітність і розподіл витрат - сказав Столтенберг.

Як приклад того, що союзники по НАТО не справляються зі своїми обов'язками, Столтенберг навів Конгрес США, якому знадобилося шість місяців, щоб ухвалити пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Також дорікнув європейським країнам, які поставили набагато менше артилерійських боєприпасів, ніж було обіцяно.

Як зазначає Reuters, це серйозно вплинуло на перебіг бойових дій: росія отримала ініціативу, а українські війська, які відчувають брак боєприпасів, були змушені перейти до оборони.

Звичайно, той факт, що ми не виконали обіцяного, завдав удару... по довірі - сказав Столтенберг.

Але після дня переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями він сказав, що Київ, як і раніше, вірить у своїх союзників, і тепер від них залежить, що вони зроблять.

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Столтенберг також вказав, що одним зі способів запобігти нестачі військової допомоги Україні в майбутньому є підвищення координуючої ролі НАТО і розробка багаторічного плану, в якому будуть чітко визначені внески, очікувані від кожного союзника.

Він звернувся з такою пропозицією до 32 членів НАТО і сказав, що вона має бути підкріплена великими фінансовими зобов'язаннями. За словами дипломатів, йдеться про 100 мільярдів євро.

"Це полегшить планування. Стане ясно, чого очікують від кожного союзника. І тоді НАТО зможе відігравати більш значну роль у забезпеченні того, щоб союзники дійсно виконували те, про що вони заявили", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що ці гроші будуть "крихітними шматочками або частками" того, що Сполучені Штати та їхні союзники витратили в Іраку та Афганістані.

"Там ми говоримо про трильйони, а... на Україні йдеться про мільярди", - сказав він. Також додав: "Але насправді ми вирішуємо реальну проблему для нашої безпеки - більш агресивну росію".

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