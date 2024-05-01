Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

Доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось" из-за задержек и неудач в поставках оружия для борьбы против российского вторжения, считает глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью с Reuters в понедельник вечером, 30 апреля, когда выезжал из Украины после однодневного визита, передает УНН.

Детали

Столтенберг заявил, что подобные неудачи по поддержке Украины свидетельствуют о том, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

Нам нужна более надежная, институциональная основа для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, подотчетность и распределение расходов - сказал Столтенберг.

В качестве примера того, что союзники по НАТО не справляются со своими обязанностями, Столтенберг привел Конгресс США, которому понадобилось шесть месяцев, чтобы принять пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Также упрекнул европейские страны, которые поставили гораздо меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано.

Как отмечает Reuters, это серьезно повлияло на ход боевых действий: россия получила инициативу, а украинские войска, которые испытывают нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещанного, нанес удар... по доверию - сказал Столтенберг.

Но после дня переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками он сказал, что Киев по-прежнему верит в своих союзников, и теперь от них зависит, что они сделают.

В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский

Столтенберг также указал, что одним из способов предотвратить недостаток военной помощи Украине в будущем является повышение координирующей роли НАТО и разработка многолетнего плана, в котором будут четко определены взносы, ожидаемые от каждого союзника.

Он обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и сказал, что оно должно быть подкреплено большими финансовыми обязательствами. По словам дипломатов, речь идет о 100 миллиардах евро.

"Это облегчит планирование. Станет ясно, чего ожидают от каждого союзника. И тогда НАТО сможет играть более значительную роль в обеспечении того, чтобы союзники действительно выполняли то, о чем они заявили", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что эти деньги будут "крошечными кусочками или долями" того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

"Там мы говорим о триллионах, а... на Украине речь идет о миллиардах", - сказал он. Также добавил: "Но на самом деле мы решаем реальную проблему для нашей безопасности - более агрессивную россию".

Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО