Стармер звинуватив путіна у затягуванні припинення вогню
Київ • УНН
Прем'єр Британії заявив, що саме путін є причиною затягування припинення вогню в Україні, після того, як він не з'явився на мирні переговори у Туреччині.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив главу кремля володимира путіна у "затягуванні" після того, як він не з'явився на мирні переговори у Туреччині, пише УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Під час виступу в Тирані в Албанії британського прем'єра спитали, що він хотів сказати путіну.
"Це путін, хто є причиною затягування припинення вогню", - відповів він.
"Україна вже давно, кілька місяців тому, ясно дала зрозуміти, що вони б мали 30-денне безумовне припинення вогню, і ми давно говорили, що саме путін стоїть на шляху цього миру", - заявив Стармер.
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна15.05.25, 13:49 • 28523 перегляди
Доповнення
15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.
Президент України Володимир Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.