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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Стармер звинуватив путіна у затягуванні припинення вогню

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

Прем'єр Британії заявив, що саме путін є причиною затягування припинення вогню в Україні, після того, як він не з'явився на мирні переговори у Туреччині.

Стармер звинуватив путіна у затягуванні припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив главу кремля володимира путіна у "затягуванні" після того, як він не з'явився на мирні переговори у Туреччині, пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Під час виступу в Тирані в Албанії британського прем'єра спитали, що він хотів сказати путіну.

"Це путін, хто є причиною затягування припинення вогню", - відповів він.

"Україна вже давно, кілька місяців тому, ясно дала зрозуміти, що вони б мали 30-денне безумовне припинення вогню, і ми давно говорили, що саме путін стоїть на шляху цього миру", - заявив Стармер.

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна15.05.25, 13:49 • 28523 перегляди

Доповнення

15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Президент України Володимир Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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