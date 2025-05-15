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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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Стармер обвинил путина в затягивании прекращения огня

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Премьер Британии заявил, что именно путин является причиной затягивания прекращения огня в Украине, после того, как он не появился на мирные переговоры в Турции.

Стармер обвинил путина в затягивании прекращения огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил главу кремля владимира путина в "затягивании" после того, как он не явился на мирные переговоры в Турции, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Во время выступления в Тиране в Албании британского премьера спросили, что он хотел сказать путину.

"Это путин, кто является причиной затягивания прекращения огня", - ответил он.

"Украина уже давно, несколько месяцев назад, ясно дала понять, что они бы имели 30-дневное безусловное прекращение огня, и мы давно говорили, что именно путин стоит на пути этого мира", - заявил Стармер.

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина15.05.25, 13:49 • 19352 просмотра

Дополнение

15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в прошлое воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Кир Стармер
Албания
Стамбул
Великобритания
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