Стармер обвинил путина в затягивании прекращения огня
Киев • УНН
Премьер Британии заявил, что именно путин является причиной затягивания прекращения огня в Украине, после того, как он не появился на мирные переговоры в Турции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил главу кремля владимира путина в "затягивании" после того, как он не явился на мирные переговоры в Турции, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Во время выступления в Тиране в Албании британского премьера спросили, что он хотел сказать путину.
"Это путин, кто является причиной затягивания прекращения огня", - ответил он.
"Украина уже давно, несколько месяцев назад, ясно дала понять, что они бы имели 30-дневное безусловное прекращение огня, и мы давно говорили, что именно путин стоит на пути этого мира", - заявил Стармер.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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