Стан виконання вимог закону про державну мову поступово поліпшується: у 2024 році тенденція збереглась - звіт

Минулого року майже 50 тисяч українців отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою для службових потреб. Ще 118 людей підтвердили знання української на рівні, достатньому для набуття громадянства.

Упродовж 2024 року було запущено ще 18 нових аудіогідів в провідних музеях світу для україномовних відвідувачів, а у низці країн були представлені театральні постановки українською.

Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Деталі

За інформацією Національної комісії, у 2024 році видано 48 912 сертифікатів про рівень володіння державною мовою для службових потреб. Для порівняння: у 2023 році видали 71 983, у 2022 - 62 578, у 2021 - 83 870 сертифікатів. З виданих у 2024 році - 36 020 (73,6%) документів засвідчують вільне володіння мовою на необхідному рівні. У 2023 році цей показник сягав 86,1%.

Ймовірно, на зниження вплинуло впровадження нового типу завдання - написання тексту, скасування якого у 2021 році викликало зауваження з боку Уповноваженого, адже такі зміни зробили неможливим надати повноцінну оцінку рівня володіння державною мовою кандидатами на державні посади.

Це, своєю чергою, могло негативно вплинути на здатність таких осіб до написання документів в офіційно-діловому стилі та належного виконання посадових обов’язків. У зв’язку з цим мовне завдання в іспиті відновили.

У 2024 році 118 осіб отримали державні сертифікати, що підтверджують володіння державною мовою на середньому рівні, достатньому для набуття громадянства (порівняно з 722 особами у 2023 році та 745 - у 2022-му).

Станом на кінець 2024 року іспит можна було скласти у 53 установах по всій Україні, за винятком Донецької, Луганської, Херсонської областей та АР Крим. Найбільша кількість пунктів проведення іспитів функціонувала в місті Києві - 13.

В окремих областях іспит можна було скласти лише в обласному центрі. Згідно з даними Комісії, наявна інфраструктура та ресурси забезпечували достатні можливості для охочих скласти іспит.

Додатково

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", вищі посадові особи держави, держслужбовці, працівники поліції, інших правоохоронних і розвідувальних органів, освітяни, науковці, медики, прокурори, судді, посадовці підприємств державної та комунальної форми власності зобов’язані володіти українською та використовувати її у своїй професійній діяльності.

Відповідно до статті 7 цього ж Закону, особи, які прагнуть отримати громадянство України, також повинні підтвердити знання української мови на належному рівні. Перші іспити відбулися в липні 2022 року, після прийняття постанови Кабміну № 409 від 14 квітня того ж року.

З 1 січня 2024 року було розширено перелік завдань (додано написання тексту) та збільшено тривалість іспиту: для кандидатів на посади - з 30 до 60 хвилин, для осіб, які прагнуть отримати громадянство - зі 120 до 150 хвилин.

Українська мова за кордоном

У 2024 році було проведено низку заходів, спрямованих на поширення української мови за кордоном та задоволення мовних потреб українців, які проживають або тимчасово перебувають за межами країни через воєнні дії.

Основні напрями цієї роботи включали: співпрацю з громадськими організаціями закордонних українців, фінансування освітніх і культурних ініціатив, забезпечення мовної підтримки переміщених осіб, а також популяризацію української через дипломатію.

Минулого року за фінансової підтримки у розмірі 211 990 доларів було проведено 207 заходів у 40 країнах, які сприяли поширенню знань про українську мову, літературу, історію, культуру та традиції.

Освітні й культурні центри, а також громадські організації отримували підручники, книги, аудіо- та фотоматеріали. Для дітей організовувалися табори, у яких учасники знайомилися з українською історією та традиціями, а також підвищували рівень володіння державною мовою.

Впровадження україномовних аудіогідів у провідних музеях

Під патронатом Першої леді України у 2024 році продовжувалася ініціатива щодо впровадження україномовних аудіогідів у провідних музеях і на туристичних об’єктах світу. Цей проєкт, започаткований у 2019 році, є важливим інструментом культурної дипломатії.

Станом на березень 2025 року функціонують 95 аудіогідів українською мовою у 51 країні світу, зокрема в музеях, археологічних парках, палацах та на туристичних маршрутах. Упродовж 2024 року було запущено ще 18 нових аудіогідів за кордоном для україномовних відвідувачів.

Україномовні театральні постановки та покази за кордоном

Особливу увагу було приділено організації показів українськомовних фільмів та театральних вистав за кордоном. Серед них - постановка "Калігула", представлена у Франції, "Місто Марії", що демонструвалася у Франції та Литві, "Веселка на Салтівці" - у Німеччині, "Nobody died today" - у Литві та "Жираф Монс" - у Німеччині.

Українські кінопроєкти увійшли до програм таких міжнародних кінофестивалів, як Cinecity Brighton Film Festival у Великій Британії та Trieste Film Festival в Італії.

Документальні стрічки, створені у співпраці з франко-німецьким телеканалом ARTE, були представлені в Німеччині, Нідерландах та в Естонії - у межах ініціативи "Європейська культурна столиця 2024".

Захист мовних прав українців за кордоном

Активна співпраця з міжнародними партнерами була спрямована на захист мовних прав українців за кордоном, зокрема права дітей на здобуття освіти українською мовою, а також на привернення уваги до злочинів лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях. Порушувалися також питання підготовки до надання українській мові статусу офіційної мови Європейського Союзу та створення умов для її вивчення іноземцями.

П'ять років з набуття чинності

Закону про державну мову стали підтвердженням незворотності процесів утвердження української мови у всіх сферах життя. Її підтримка та розвиток потребують постійної уваги з боку держави та суспільства, - зазначено у документі.

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