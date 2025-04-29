В Україні 58% громадян проти вивчення російської мови в школах - опитування

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
Ексклюзив
09:35 • 44 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 14110 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 22224 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 23205 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 23503 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 27610 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 56110 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58240 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 42370 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 35566 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
28%
753 мм
Популярнi новини

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

28 квітня, 23:58 • 21952 перегляди

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 18792 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

03:48 • 4442 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

04:52 • 10872 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 12083 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 14110 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 22224 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 23205 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 23503 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 33935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 22141 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 42253 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 41786 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 148710 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 62380 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

В Україні 58% громадян проти вивчення російської мови в школах - опитування

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Опитування показало, що 58% українців виступають проти вивчення російської мови в школах. Найбільше прихильників вивчення російської на півдні та серед російськомовних.

В Україні 58% громадян проти вивчення російської мови в школах - опитування

В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українських школах – у 2023 році їх було 52%, зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах. Такими є результати всенаціонального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише УНН.

Деталі

В КМІС також повідомили, що серед 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% хочуть, щоб її вивчали на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови. Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

Дослідження також показало, що з Заходу на Схід збільшується кількість тих, хто хотів би, щоб російську мову і надалі вичали у школах. На Заході України 25% вважають, що російську мову варто вивчати (зниження з 32% у 2023 році), проти цього – 72% (ріст з 65% у 2023 році). У Центрі вже 36% вважають, що російську мову варто вивчати в школах (у 2023 році – 42%), проти цього – 61% (у 2023 році – 53%).

При цьому у південних областях ситуація з 2023 року не змінилася і зберігається майже паритетний поділ – 51% вважають, що російську мову варто вивчати (переважно – на рівні інших іноземних мов або нижчому рівні), а 44% вважають, що не варто вивчати взагалі. Варто звернути увагу, що в 2019 році на Півдні лише 1% респондентів вважали, що не варто вивчати російську мову.

Майже 80% українців проти проведення виборів без гарантій безпеки - опитування 27.03.25, 14:31 • 21679 переглядiв

На Сході України порівняно з 2023 роком стало більше тих, хто проти вивчення російської мови – з 23% до 36%. Прихильників вивчення російської мови 57% (у 2023 році – 61%).

Серед респондентів, які вдома спілкуються українською мовою, 66% проти вивчення російської мови в школах. При цьому 31% допускають її вивчення. Серед тих, хто в рівній мірі спілкується українською і російською мовами, думки розділилися порівну - 48% проти вивчення російської мови в школах, а 49% – за.

Серед респондентів, які вдома спілкуються російською мовою, 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах. Проти вивчення російської виступає кожен четвертий російськомовний респондент.

Довідково

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом 14 лютого-4 березня 2025 року. В ньому взяли участь 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. Статистична похибка складає 4,1%.

Доповнення

Очільник Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що в Україні за останні роки відчуття національної ідентичності серед громадян нашої держави значно зміцнилося.

78% українців вважають українську мову рідною, тоді як у 2006 році їх було 52%. Крім того, 64% українців пишаються Прапором, 63,5% — Гербом, 61% — Гімном України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Олексій Чернишов
Україна
Київ
Brent
$63.65
Bitcoin
$95,035.20
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,321.69
Ethereum
$1,830.95