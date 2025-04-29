В Україні 58% громадян проти вивчення російської мови в школах - опитування

В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українських школах – у 2023 році їх було 52%, зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах. Такими є результати всенаціонального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише УНН.

Деталі

В КМІС також повідомили, що серед 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% хочуть, щоб її вивчали на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови. Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

Дослідження також показало, що з Заходу на Схід збільшується кількість тих, хто хотів би, щоб російську мову і надалі вичали у школах. На Заході України 25% вважають, що російську мову варто вивчати (зниження з 32% у 2023 році), проти цього – 72% (ріст з 65% у 2023 році). У Центрі вже 36% вважають, що російську мову варто вивчати в школах (у 2023 році – 42%), проти цього – 61% (у 2023 році – 53%).

При цьому у південних областях ситуація з 2023 року не змінилася і зберігається майже паритетний поділ – 51% вважають, що російську мову варто вивчати (переважно – на рівні інших іноземних мов або нижчому рівні), а 44% вважають, що не варто вивчати взагалі. Варто звернути увагу, що в 2019 році на Півдні лише 1% респондентів вважали, що не варто вивчати російську мову.

Майже 80% українців проти проведення виборів без гарантій безпеки - опитування

На Сході України порівняно з 2023 роком стало більше тих, хто проти вивчення російської мови – з 23% до 36%. Прихильників вивчення російської мови 57% (у 2023 році – 61%).

Серед респондентів, які вдома спілкуються українською мовою, 66% проти вивчення російської мови в школах. При цьому 31% допускають її вивчення. Серед тих, хто в рівній мірі спілкується українською і російською мовами, думки розділилися порівну - 48% проти вивчення російської мови в школах, а 49% – за.

Серед респондентів, які вдома спілкуються російською мовою, 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах. Проти вивчення російської виступає кожен четвертий російськомовний респондент.

Довідково

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом 14 лютого-4 березня 2025 року. В ньому взяли участь 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. Статистична похибка складає 4,1%.

Доповнення

Очільник Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що в Україні за останні роки відчуття національної ідентичності серед громадян нашої держави значно зміцнилося.

78% українців вважають українську мову рідною, тоді як у 2006 році їх було 52%. Крім того, 64% українців пишаються Прапором, 63,5% — Гербом, 61% — Гімном України.