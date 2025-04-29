В Украине 58% граждан против изучения русского языка в школах - опрос

В Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украинских школах – в 2023 году их было 52%, сейчас – 58%. В то же время с 42% до 38% стало меньше тех, кто считает, что русский язык стоит изучать в школах. Таковы результаты всенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет УНН.

Детали

В КМИС также сообщили, что среди 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% хотят, чтобы его изучали на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки. Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне.

Исследование также показало, что с Запада на Восток увеличивается количество тех, кто хотел бы, чтобы русский язык и в дальнейшем изучали в школах. На Западе Украины 25% считают, что русский язык стоит изучать (снижение с 32% в 2023 году), против этого – 72% (рост с 65% в 2023 году). В Центре уже 36% считают, что русский язык стоит изучать в школах (в 2023 году – 42%), против этого – 61% (в 2023 году – 53%).

При этом в южных областях ситуация с 2023 года не изменилась и сохраняется почти паритетное разделение – 51% считают, что русский язык стоит изучать (преимущественно – на уровне других иностранных языков или более низком уровне), а 44% считают, что не стоит изучать вообще. Стоит обратить внимание, что в 2019 году на Юге только 1% респондентов считали, что не стоит изучать русский язык.

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На Востоке Украины по сравнению с 2023 годом стало больше тех, кто против изучения русского языка – с 23% до 36%. Сторонников изучения русского языка 57% (в 2023 году – 61%).

Среди респондентов, которые дома общаются на украинском языке, 66% против изучения русского языка в школах. При этом 31% допускают его изучение. Среди тех, кто в равной степени общается на украинском и русском языках, мнения разделились поровну - 48% против изучения русского языка в школах, а 49% – за.

Среди респондентов, которые дома общаются на русском языке, 66% считают, что русский язык можно изучать в школах. Против изучения русского выступает каждый четвертый русскоязычный респондент.

Справочно

Опрос проводился Киевским международным институтом 14 февраля-4 марта 2025 года. В нем приняли участие 1029 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. Статистическая погрешность составляет 4,1%.

Дополнение

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что в Украине за последние годы ощущение национальной идентичности среди граждан нашей страны значительно укрепилось.

78% украинцев считают украинский язык родным, тогда как в 2006 году их было 52%. Кроме того, 64% украинцев гордятся Флагом, 63,5% — Гербом, 61% — Гимном Украины.