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Состояние выполнения требований закона о государственном языке постепенно улучшается: в 2024 году тенденция сохранилась - отчет

Киев • УНН

 • 3710 просмотра

В 2024 году почти 50 тыс. украинцев получили сертификаты об уровне владения государственным языком. Запущено 18 аудиогидов и театральные постановки за рубежом.

Состояние выполнения требований закона о государственном языке постепенно улучшается: в 2024 году тенденция сохранилась - отчет

В прошлом году почти 50 тысяч украинцев получили сертификаты об уровне владения государственным языком для служебных нужд. Еще 118 человек подтвердили знание украинского на уровне, достаточном для получения гражданства.

В течение 2024 года было запущено еще 18 новых аудиогидов в ведущих музеях мира для украиноязычных посетителей, а в ряде стран были представлены театральные постановки на украинском.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Детали

По информации Национальной комиссии, в 2024 году выдано 48 912 сертификатов об уровне владения государственным языком для служебных нужд. Для сравнения: в 2023 году выдали 71 983, в 2022 - 62 578, в 2021 - 83 870 сертификатов. Из выданных в 2024 году - 36 020 (73,6%) документов удостоверяют свободное владение языком на необходимом уровне. В 2023 году этот показатель достигал 86,1%.

Вероятно, на снижение повлияло внедрение нового типа задания - написание текста, отмена которого в 2021 году вызвала замечания со стороны Уполномоченного, ведь такие изменения сделали невозможным предоставить полноценную оценку уровня владения государственным языком кандидатами на государственные должности.

Это, в свою очередь, могло негативно повлиять на способность таких лиц к написанию документов в официально-деловом стиле и надлежащего выполнения должностных обязанностей. В связи с этим языковое задание в экзамене возобновили.

 В 2024 году 118 человек получили государственные сертификаты, подтверждающие владение государственным языком на среднем уровне, достаточном для получения гражданства (по сравнению с 722 лицами в 2023 году и 745 - в 2022-м).

По состоянию на конец 2024 года экзамен можно было сдать в 53 учреждениях по всей Украине, за исключением Донецкой, Луганской, Херсонской областей и АР Крым. Наибольшее количество пунктов проведения экзаменов функционировало в городе Киеве - 13.

В отдельных областях экзамен можно было сдать только в областном центре. Согласно данным Комиссии, имеющаяся инфраструктура и ресурсы обеспечивали достаточные возможности для желающих сдать экзамен.

Дополнительно

Согласно статье 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", высшие должностные лица государства, госслужащие, работники полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, педагоги, ученые, медики, прокуроры, судьи, должностные лица предприятий государственной и коммунальной формы собственности обязаны владеть украинским и использовать его в своей профессиональной деятельности.

В соответствии со статьей 7 этого же Закона, лица, которые стремятся получить гражданство Украины, также должны подтвердить знание украинского языка на должном уровне. Первые экзамены состоялись в июле 2022 года, после принятия постановления Кабмина № 409 от 14 апреля того же года.

С 1 января 2024 года был расширен перечень задач (добавлено написание текста) и увеличена продолжительность экзамена: для кандидатов на должности - с 30 до 60 минут, для лиц, которые стремятся получить гражданство - со 120 до 150 минут.

Украинский язык за рубежом

В 2024 году был проведен ряд мероприятий, направленных на распространение украинского языка за рубежом и удовлетворение языковых потребностей украинцев, которые проживают или временно находятся за пределами страны из-за военных действий.

Основные направления этой работы включали: сотрудничество с общественными организациями зарубежных украинцев, финансирование образовательных и культурных инициатив, обеспечение языковой поддержки перемещенных лиц, а также популяризацию украинского через дипломатию.

В прошлом году при финансовой поддержке в размере 211 990 долларов было проведено 207 мероприятий в 40 странах, которые способствовали распространению знаний об украинском языке, литературе, истории, культуре и традициях.

Образовательные и культурные центры, а также общественные организации получали учебники, книги, аудио- и фотоматериалы. Для детей организовывались лагеря, в которых участники знакомились с украинской историей и традициями, а также повышали уровень владения государственным языком.

Внедрение украиноязычных аудиогидов в ведущих музеях

Под патронатом Первой леди Украины в 2024 году продолжалась инициатива по внедрению украиноязычных аудиогидов в ведущих музеях и на туристических объектах мира. Этот проект, начатый в 2019 году, является важным инструментом культурной дипломатии.

По состоянию на март 2025 года функционируют 95 аудиогидов на украинском языке в 51 стране мира, в частности в музеях, археологических парках, дворцах и на туристических маршрутах. В течение 2024 года было запущено еще 18 новых аудиогидов за рубежом для украиноязычных посетителей.

Украиноязычные театральные постановки и показы за рубежом

Особое внимание было уделено организации показов украиноязычных фильмов и театральных представлений за рубежом. Среди них - постановка "Калигула", представленная во Франции, "Город Марии", которая демонстрировалась во Франции и Литве, "Радуга на Салтовке" - в Германии, "Nobody died today" - в Литве и "Жираф Монс" - в Германии.

Украинские кинопроекты вошли в программы таких международных кинофестивалей, как Cinecity Brighton Film Festival в Великобритании и Trieste Film Festival в Италии.

Документальные ленты, созданные в сотрудничестве с франко-немецким телеканалом ARTE, были представлены в Германии, Нидерландах и в Эстонии - в рамках инициативы "Европейская культурная столица 2024".

Защита языковых прав украинцев за рубежом

Активное сотрудничество с международными партнерами было направлено на защиту языковых прав украинцев за рубежом, в частности права детей на получение образования на украинском языке, а также на привлечение внимания к преступлениям лингвоцида на временно оккупированных территориях. Поднимались также вопросы подготовки к предоставлению украинскому языку статуса официального языка Европейского Союза и создания условий для его изучения иностранцами.

Пять лет со вступления в силу

Закона о государственном языке стали подтверждением необратимости процессов утверждения украинского языка во всех сферах жизни. Ее поддержка и развитие требуют постоянного внимания со стороны государства и общества, - отмечено в документе.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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