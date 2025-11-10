ССО уразили нафтобазу ФГКУ "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму: вражаючі кадри
Київ • УНН
Вночі 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій успішно уразили нафтобазу ФГКУ "Гвардійський" у н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим. Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази, яка є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади.
Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу ФГКУ "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму, яка має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії, передає УНН із посиланням на ССО.
У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане успішне ураження нафтобази ФГКУ "Гвардійський" в н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна
Дрони ССО ЗСУ знищили логістичні об’єкти росіян у Криму: вражені нафтобаза і потяги з цистернами07.11.25, 09:41 • 2677 переглядiв
Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази.
ФГКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії, додали у ССО.
ССО підтвердили знищення пускової установки С-400 та складу боєприпасів окупантів у Криму: показали відео08.11.25, 11:24 • 4226 переглядiв