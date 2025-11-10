ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" во временно оккупированном Крыму: впечатляющие кадры

Беспилотники Сил специальных операций поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" во временно оккупированном Крыму, которая имеет важное значение для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии, передает УНН со ссылкой на ССО.

В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазе ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ВОТ Крым, Украина. - говорится в сообщении.

Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы.

ФГКУ "Гвардейский" является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важное значение для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии, добавили в ССО.

