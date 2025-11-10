ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" во временно оккупированном Крыму: впечатляющие кадры
Киев • УНН
Ночью 10 ноября подразделения Сил специальных операций успешно поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ВОТ Крым. Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы, которая является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей.
В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазе ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ВОТ Крым, Украина.
Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы.
ФГКУ "Гвардейский" является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важное значение для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии, добавили в ССО.
