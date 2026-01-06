ССО України вразили дронами логістичний склад та склад боєприпасів рф на Донеччині

У ніч на 6 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької області з використанням ударних дронів FP-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Дрони ССО завдали ураження по логістичному складу 55 омсбр рф у населеному пункті Селидове.

Водночас у населеному пункті Гірне було уражено склад боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ої загальновійськової армії рф.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у липецькій області.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється.

Також у Генштабі заявили, що Сили оборони України в ніч на 6 січня уразили нафтобазу "Гєркон Плюс" у липецькій області рф. Водночас було завдано ударів по пунктах управління БПЛА та РЛС С-300В.