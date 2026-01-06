ССО України вразили дронами логістичний склад та склад боєприпасів рф на Донеччині

$42.420.13
14:48 • 2778 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 16748 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 26396 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 37445 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 56940 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 52294 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 74989 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 140498 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57623 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55560 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 44463 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 40134 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 60631 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17647 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 27483 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17859 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 61170 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 140498 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 86606 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 148631 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Італія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 8780 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 33868 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 77541 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 70318 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 65432 перегляди
ССО України вразили дронами логістичний склад та склад боєприпасів рф на Донеччині

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У ніч на 6 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили ворожі цілі на Донеччині ударними дронами FP-2. Уражено логістичний склад 55 омсбр рф у Селидовому та склад боєприпасів у Гірному.

ССО України вразили дронами логістичний склад та склад боєприпасів рф на Донеччині

У ніч на 6 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької області з використанням ударних дронів FP-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Дрони ССО завдали ураження по логістичному складу 55 омсбр рф у населеному пункті Селидове.

Водночас у населеному пункті Гірне було уражено склад боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ої загальновійськової армії рф.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у липецькій області.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється.

Також у Генштабі заявили, що Сили оборони України в ніч на 6 січня уразили нафтобазу "Гєркон Плюс" у липецькій області рф. Водночас було завдано ударів по пунктах управління БПЛА та РЛС С-300В.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Збройні сили України
С-300