14:48 • 3686 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 18786 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 29363 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 38532 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 58074 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 52686 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 75554 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 141641 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57927 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55837 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
ССО Украины поразили дронами логистический склад и склад боеприпасов рф в Донецкой области

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В ночь на 6 января подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили вражеские цели в Донецкой области ударными дронами FP-2. Поражен логистический склад 55 омсбр рф в Селидово и склад боеприпасов в Горном.

ССО Украины поразили дронами логистический склад и склад боеприпасов рф в Донецкой области

В ночь на 6 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Подробности

Дроны ССО нанесли поражение по логистическому складу 55 омсбр рф в населенном пункте Селидово.

В то же время в населенном пункте Горное был поражен склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии рф.

Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные способности и потуги

- говорится в сообщении.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области.

В Генштабе ВСУ отметили, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется.

Также в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 6 января поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области рф. В то же время были нанесены удары по пунктам управления БПЛА и РЛС С-300В.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300