ССО Украины поразили дронами логистический склад и склад боеприпасов рф в Донецкой области
Киев • УНН
В ночь на 6 января подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили вражеские цели в Донецкой области ударными дронами FP-2. Поражен логистический склад 55 омсбр рф в Селидово и склад боеприпасов в Горном.
В ночь на 6 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Подробности
Дроны ССО нанесли поражение по логистическому складу 55 омсбр рф в населенном пункте Селидово.
В то же время в населенном пункте Горное был поражен склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии рф.
Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные способности и потуги
Напомним
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области.
В Генштабе ВСУ отметили, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется.
Также в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 6 января поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области рф. В то же время были нанесены удары по пунктам управления БПЛА и РЛС С-300В.