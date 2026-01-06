ССО Украины поразили дронами логистический склад и склад боеприпасов рф в Донецкой области

В ночь на 6 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Подробности

Дроны ССО нанесли поражение по логистическому складу 55 омсбр рф в населенном пункте Селидово.

В то же время в населенном пункте Горное был поражен склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии рф.

Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные способности и потуги - говорится в сообщении.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области.

В Генштабе ВСУ отметили, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется.

Также в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 6 января поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в липецкой области рф. В то же время были нанесены удары по пунктам управления БПЛА и РЛС С-300В.