США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Київ • УНН
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США очікують продовження закупівель зброї європейськими союзниками для України. 15 жовтня очікуються важливі оголошення щодо постачання зброї.
США очікують, що європейські союзники продовжуватимуть купувати зброю для України, і завтра, 15 жовтня, будуть деякі важливі оголошення щодо постачання зброї. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
PURL зараз працює безперебійно та ефективно. Зараз ми просто очікуємо, що наші європейські союзники продовжуватимуть купувати, і, як я вже казав, завтра, я очікую, будуть деякі важливі оголошення
За його словами, союзникам по НАТО час активізуватися та реально втілити в життя свої зобов’язання перед Україною та її обороною, щоб "створити сценарій, за якого можна досягти мирної угоди".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо росія не припинить війну. Він зазначив, що поговорить про це з російським диктатором володимиром путіним.
Сполучені Штати Америки можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk. Це навряд чи може змінити хід війни з росією.