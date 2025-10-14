США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер
Киев • УНН
Посол США при НАТО Мэтью Уиттакер заявил, что США ожидают продолжения закупок оружия европейскими союзниками для Украины. 15 октября ожидаются важные объявления о поставках оружия.
США ожидают, что европейские союзники будут продолжать покупать оружие для Украины, и завтра, 15 октября, будут некоторые важные объявления относительно поставок оружия. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Bloomberg, передает УНН.
PURL сейчас работает бесперебойно и эффективно. Сейчас мы просто ожидаем, что наши европейские союзники будут продолжать покупать, и, как я уже говорил, завтра, я ожидаю, будут некоторые важные объявления
По его словам, союзникам по НАТО пора активизироваться и реально воплотить в жизнь свои обязательства перед Украиной и ее обороной, чтобы "создать сценарий, при котором можно достичь мирного соглашения".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну. Он отметил, что поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.
Соединенные Штаты Америки могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk. Это вряд ли может изменить ход войны с Россией.