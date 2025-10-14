$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 540 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 1462 просмотра
США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 2950 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 13696 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 12668 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 19116 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 12779 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 18920 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11383 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10460 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
74%
751мм
Популярные новости
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 13871 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров14 октября, 06:24 • 16763 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 15791 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября14 октября, 06:48 • 15604 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 25290 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 13683 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 19109 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 18917 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 58188 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 58421 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Польша
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 9602 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 10465 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 28599 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 33230 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 34590 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Золото

США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

Посол США при НАТО Мэтью Уиттакер заявил, что США ожидают продолжения закупок оружия европейскими союзниками для Украины. 15 октября ожидаются важные объявления о поставках оружия.

США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер

США ожидают, что европейские союзники будут продолжать покупать оружие для Украины, и завтра, 15 октября, будут некоторые важные объявления относительно поставок оружия. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Bloomberg, передает УНН.

PURL сейчас работает бесперебойно и эффективно. Сейчас мы просто ожидаем, что наши европейские союзники будут продолжать покупать, и, как я уже говорил, завтра, я ожидаю, будут некоторые важные объявления 

- сказал Уитакер.

По его словам, союзникам по НАТО пора активизироваться и реально воплотить в жизнь свои обязательства перед Украиной и ее обороной, чтобы "создать сценарий, при котором можно достичь мирного соглашения".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну. Он отметил, что поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk. Это вряд ли может изменить ход войны с Россией.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина