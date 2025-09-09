США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану
Київ • УНН
Адміністрація Трампа в односторонньому порядку розірвала меморандуми про взаєморозуміння, припинивши співпрацю з європейськими країнами у боротьбі з дезінформацією від Росії, Китаю та Ірану. Це рішення названо "одностороннім роззброєнням" в інформаційній війні.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила співпрацю з європейськими країнами в боротьбі з дезінформацією, яку поширюють Росія, Китай та Іран. Про це пише видання The Financial Times з посиланням на трьох європейських чиновників, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що минулого тижня Держдепартамент США направив офіційні повідомлення про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, підписані при адміністрації Джо Байдена.
Раніше минулого року США та близько 22 країн Європи й Африки підписали меморандуми про взаєморозуміння, спрямовані на узгодження дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Меморандуми були частиною ініціативи Глобального центру залучення (Global Engagement Center, GEC), що займався боротьбою з дезінформацією за кордоном
Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення меморандумів "одностороннім роззброєнням" у інформаційній війні з Росією та Китаєм: "Інформаційна війна — це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише збільшить ризики від цього", — заявив Рубін.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Вони спрямовані на дискредитацію гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва.
