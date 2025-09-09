$41.220.13
17:31 • 6564 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 12050 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 16952 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 17149 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 38833 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24272 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25646 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26295 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26899 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29930 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Адміністрація Трампа в односторонньому порядку розірвала меморандуми про взаєморозуміння, припинивши співпрацю з європейськими країнами у боротьбі з дезінформацією від Росії, Китаю та Ірану. Це рішення названо "одностороннім роззброєнням" в інформаційній війні.

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила співпрацю з європейськими країнами в боротьбі з дезінформацією, яку поширюють Росія, Китай та Іран. Про це пише видання The Financial Times з посиланням на трьох європейських чиновників, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що минулого тижня Держдепартамент США направив офіційні повідомлення про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, підписані при адміністрації Джо Байдена.

Раніше минулого року США та близько 22 країн Європи й Африки підписали меморандуми про взаєморозуміння, спрямовані на узгодження дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Меморандуми були частиною ініціативи Глобального центру залучення (Global Engagement Center, GEC), що займався боротьбою з дезінформацією за кордоном

- йдеться у повідомленні.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення меморандумів "одностороннім роззброєнням" у інформаційній війні з Росією та Китаєм: "Інформаційна війна — це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише збільшить ризики від цього", — заявив Рубін.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Вони спрямовані на дискредитацію гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Financial Times
Дональд Трамп
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Київ