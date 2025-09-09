США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 6530 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 11997 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 16905 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 17117 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 38806 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24269 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25644 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26293 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26897 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29928 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
94%
754мм
Популярные новости
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"8 сентября, 12:23 • 29675 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 19682 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto8 сентября, 13:17 • 10426 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 9676 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 8940 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 16907 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 19736 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 73819 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 57856 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 58651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Лондон
Франция
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 9016 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 9756 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 73816 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 39543 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 43522 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Леопард 2
Шахед-136
Дія (сервис)

США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Администрация Трампа в одностороннем порядке разорвала меморандумы о взаимопонимании, прекратив сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией от России, Китая и Ирана. Это решение названо "односторонним разоружением" в информационной войне.

США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией, Китаем и Ираном. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на прошлой неделе Госдепартамент США направил официальные уведомления о расторжении меморандумов о взаимопонимании, подписанных при администрации Джо Байдена.

Ранее в прошлом году США и около 22 стран Европы и Африки подписали меморандумы о взаимопонимании, направленные на согласование действий по выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами. Меморандумы были частью инициативы Глобального центра взаимодействия (Global Engagement Center, GEC), занимавшегося борьбой с дезинформацией за рубежом

- говорится в сообщении.

Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин назвал прекращение меморандумов "односторонним разоружением" в информационной войне с Россией и Китаем: "Информационная война — это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только увеличит риски от этого", — заявил Рубин.

Напомним

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Они направлены на дискредитацию гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.

путин готовит информационное алиби для новых ударов по энергетике Украины - ЦПД02.09.25, 15:52 • 4074 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Фейковые новости
Financial Times
Дональд Трамп
Джо Байден
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев