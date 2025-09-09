США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана
Киев • УНН
Администрация Трампа в одностороннем порядке разорвала меморандумы о взаимопонимании, прекратив сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией от России, Китая и Ирана. Это решение названо "односторонним разоружением" в информационной войне.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией, Китаем и Ираном. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на прошлой неделе Госдепартамент США направил официальные уведомления о расторжении меморандумов о взаимопонимании, подписанных при администрации Джо Байдена.
Ранее в прошлом году США и около 22 стран Европы и Африки подписали меморандумы о взаимопонимании, направленные на согласование действий по выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами. Меморандумы были частью инициативы Глобального центра взаимодействия (Global Engagement Center, GEC), занимавшегося борьбой с дезинформацией за рубежом
Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин назвал прекращение меморандумов "односторонним разоружением" в информационной войне с Россией и Китаем: "Информационная война — это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только увеличит риски от этого", — заявил Рубин.
Напомним
Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Они направлены на дискредитацию гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.
