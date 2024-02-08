США запровадили нові санкції: обмеження наклали на нафту з рф, й імпорт російських алмазів
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо імпорту російської нафти та алмазів, а також трьох компаній з ОАЕ та Ліберії за порушення цінових обмежень на російську нафту.
Сполучені Штати в четвер запровадили нові санкції, пов’язані з росією, і видали два рішення, пов’язані з імпортом російських алмазів та нафти. Про це прозвітувало Міністерство фінансів США на своєму офіційному веб-сайті, передає УНН.
Деталі
Міністерство фінансів США заявило в четвер, що наклало санкції на три організації, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і одну, зареєстровану в Ліберії, за порушення ліміту ціни на російську нафту, встановленого коаліцією. західних держав.
Міністерство фінансів також повідомило, що вжило заходів щодо заборони імпорту певних категорій алмазів, видобутих у росії, що є ще одним кроком, спрямованим на те, щоб позбавити Москву іноземних доходів після вторгнення в Україну в 2022 році.
У заяві Міністерства фінансів США значиться, що нові санкції торкнуться трьох компаній з ОАЕ - Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC і Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а також зареєстрованої в Ліберії NS Leader Shipping Incorporated.
Італійська компанія Beretta досі постачає зброю до рф попри санкції – IrpiMedia та The Insider08.02.24, 00:29 • 89366 переглядiв
Також, відзначено, що ціновий ліміт, встановлений країнами Великої семи, Європейським Союзом і Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркірування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів або вище за барель.
Додатково
Розширити санкції проти рф планують й у Європейському Союзі. Там вже готують новий пакет санкцій проти рф що анонсовано затвердити до 24 лютого. Зазначається, що у планах розширити санкційний список осіб причетних до війни в Україні
У новому пакеті санкцій ЄС проти рф буде 55 компаній та понад 60 фізичних осіб - ЗМІ08.02.24, 15:39 • 45330 переглядiв