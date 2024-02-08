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ЄС планує розширити список санкцій та схвалить новий пакет проти рф на річницю повномасштабної війни

ЄС планує розширити список санкцій та схвалить новий пакет проти рф на річницю повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 35343 перегляди

ЄС готується розширити свій санкційний список і затвердити новий пакет обмежень проти Росії 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В Європейському Союзі готують новий пакет санкцій проти рф. Зазначається, що у планах розширити санкційний список осіб причетних до війни в Україні. Про це у соцмережі Х написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає УНН.

Посол ЄС обговорив новий пакет санкцій для росії сьогодні. В основному списку, наразі 118, але, швидше за все, він буде розширений наступного тижня.

– йдеться в дописі.

Деталі

Ймовірно, оновлений санаційний список затвердять до 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Журналіст відзначив, що цей пакет обмежень, на його думку, найслабший з усіх пакетів санкцій ЄС, запроваджених відтоді як почалась війна.

Він також додав, що сьогодні Рада та Європейський парламентпогодили 50 мільярдів євро допомоги для України на наступні чотири роки. Перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро перерахують вже у березні.

Кулеба про 13-й пакет санкцій ЄС проти рф: працюємо над тим, щоб він був змістовним07.02.24, 16:19 • 22635 переглядiв

Додатково

Раніше повідомлялось що Європейський союз пропонує запровадити санкції проти 55 компаній і більш ніж 60 фізичних осіб у рамках нового пакета обмежень до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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