У новому пакеті санкцій ЄС проти рф буде 55 компаній та понад 60 фізичних осіб - ЗМІ

Європейський союз пропонує запровадити санкції проти 55 компаній і більш ніж 60 фізичних осіб у рамках нового пакета обмежень до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Згідно з документами, що потрапили в розпорядження Bloomberg, обмеження стосуватимуться приватних осіб і фірм, що беруть участь у виробництві зброї та постачанні ключових технологій і електроніки, які використовуються російськими оборонними компаніями для створення озброєнь.

Також планують запровадити санкції проти судноплавних компаній, які забезпечували транспортування і логістику для передачі боєприпасів із Північної Кореї в росію. Як зазначається, Північна Корея поставила в рф сотні тисяч артилерійських снарядів.

Як випливає з документів, нинішні пропозиції також включають до санкційних списків низку військових та інших чиновників, політиків, зокрема колишнього охоронця президента росії володимира путіна і нинішнього губернатора тульської області олексія дюміна.

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Доповнення

Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб у рамках розслідування контрабандної мережі в обхід санкцій проти росії. Це стало результатом співпраці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз України з міжнародними журналістами.

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