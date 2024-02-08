В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ

Европейский союз предлагает ввести санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, ограничения будут касаться частных лиц и фирм, участвующих в производстве оружия и поставке ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями для создания вооружений.

Также планируют ввести санкции против судоходных компаний, которые обеспечивали транспортировку и логистику для передачи боеприпасов из Северной Кореи в россию. Как отмечается, Северная Корея поставила в рф сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Как следует из документов, нынешние предложения также включают в санкционные списки ряд военных и других чиновников, политиков, в частности бывшего телохранителя президента россии владимира путина и нынешнего губернатора тульской области алексея дюмина.

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Дополнение

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.

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