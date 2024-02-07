Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным
Киев • УНН
Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.
Украина работает над тем, чтобы новый санкционный пакет ЕС против россии был содержательным, сообщил в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив необходимость запрета продажи товаров, которые используются агрессором в производстве ракет и беспилотников, передает корреспондент УНН.
Работаем над тем, чтобы он (санкционный пакет ЕС - ред.) был содержательным. В очередной раз подчеркиваем необходимость запрета продажи товаров в россию, которые используются агрессором в производстве ракет и беспилотников. Уже некоторые шаги ЕС сделал, и мы их приветствуем, но нужно двигаться дальше... Нужно приложить все усилия, чтобы рф производила меньше ракет и дронов
Кулеба также отметил положительную динамику по конфискации замороженных российских активов.
"Я приветствую решение ЕС, открывающие путь к использованию доходов от активов для нужд Украины. В то же время подчеркиваю, что позиция Украины остается неизменной: нужно найти юридический механизм для конфискации самих активов. Агрессор должен заплатить полную цену", - отметил министр.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что западные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.
"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы. Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - отметил Рувин.
Дополнение
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Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным
Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.
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