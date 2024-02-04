13 пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх - журналіст

Новий пакет санкцій проти росії, який планує запровадити ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення, буде стосуватися приблизно 250 фізичних та юридичних осіб. Цей пакет обмежень буде найслабшим з усіх, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Як і очікувалося: судячи із повідомлень, наступний пакет санкцій ЄС щодо росії складатиметься лише з візових заборон/заморожування активів близько 250 фізичних/юридичних осіб. До 2-ї річниці повномасштабного вторгнення в України це буде найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій на сьогоднішній день