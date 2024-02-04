13 пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх - журналіст
Київ • УНН
До другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС планує запровадити свій найслабший пакет санкцій проти приблизно 250 російських фізичних та юридичних осіб.
Новий пакет санкцій проти росії, який планує запровадити ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення, буде стосуватися приблизно 250 фізичних та юридичних осіб. Цей пакет обмежень буде найслабшим з усіх, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Як і очікувалося: судячи із повідомлень, наступний пакет санкцій ЄС щодо росії складатиметься лише з візових заборон/заморожування активів близько 250 фізичних/юридичних осіб. До 2-ї річниці повномасштабного вторгнення в України це буде найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій на сьогоднішній день
Доповнення
Лідери Європейського Союзу почали обговорення нового пакету санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.