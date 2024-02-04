13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист
Киев • УНН
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.
Новый пакет санкций против россии, который планирует ввести ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, будет касаться примерно 250 физических и юридических лиц. Этот пакет ограничений будет самым слабым из всех, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в X, пише УНН.
Как и ожидалось: судя по сообщениям, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 физических/юридических лиц. Ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет санкций на сегодняшний день
Дополнение
Лидеры Европейского Союза начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.
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