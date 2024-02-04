13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист

Новый пакет санкций против россии, который планирует ввести ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, будет касаться примерно 250 физических и юридических лиц. Этот пакет ограничений будет самым слабым из всех, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в X, пише УНН.

Как и ожидалось: судя по сообщениям, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 физических/юридических лиц. Ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет санкций на сегодняшний день - написал Йозвяк.

Дополнение

Лидеры Европейского Союза начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.