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13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист

13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 19:03  •  4406 просмотра

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Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.

 Новый пакет санкций против россии, который планирует ввести ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, будет касаться примерно 250 физических и юридических лиц. Этот пакет ограничений будет самым слабым из всех, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в X, пише УНН

Как и ожидалось: судя по сообщениям, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 физических/юридических лиц. Ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет санкций на сегодняшний день

- написал Йозвяк.

Дополнение

Лидеры Европейского Союза начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
13 пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх - журналіст
Journalist: 13th package of EU sanctions against Russia will be the weakest of all
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